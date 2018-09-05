В Азербайджане в очередной раз не состоялась продажа социального жилья

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в 11:00 должна была состояться повторная льготная продажа квартир Ясамальского жилого комплекса – первого проекта Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA), которая по определенным причинам была приостановлена.

Как сообщает Report, возникла проблема в работе электронной системы "Льготное жильё", созданной на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az)

В связи с этим MIDA обратилось к гражданам. В обращении говорится, что процесс выбора квартир в настоящее время приостановлен. Процесс будет активизирован сегодня с 15:00 часов.