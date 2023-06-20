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В Азербайджане в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды

В Азербайджане в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды В связи с повышением мутности в реке Кура в Азербайджане в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды.
Инфраструктура
20 июня 2023 г. 15:30
В Азербайджане в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды

В связи с повышением мутности в реке Кура в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, из-за повышения мутности в реке Кура вследствие интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, переработка воды на Комплексе водоочистных сооружений Куры значительно снизилась. В связи с этим питьевая вода будет подаваться с ограничениями в города Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, села, расположенные вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в Гарадагский район Баку и часть Сабаильского района.

"Мы рекомендуем абонентам экономно использовать питьевую воду", - говорится в заявлении агентства.

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