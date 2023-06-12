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В Азербайджане установка таксометров в такси будет обязательной

В Азербайджане установка таксометров в такси будет обязательной В Азербайджане во всех автомобилях, используемых для оказания услуг такси, установка таксометров будет обязательной.
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 11:01
В Азербайджане установка таксометров в такси будет обязательной

В Азербайджане во всех автомобилях, используемых для оказания услуг такси, установка таксометров будет обязательной.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "Об автомобильном транспорте".

В документе говорится, что в легковых автомобилях должно быть установлено предназначенное для такси специальное оборудование (таксометр) с фискальной памятью, регистрирующее пройденное расстояние, срок простоя, рассчитывающее плату за проезд и информирующее пассажира о ней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi kimi istifadə olunan avtomobillərdə taksometr quraşdırılması məcburi olacaq

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