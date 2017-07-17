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    В Азербайджане в I полугодии построено 5,6 тысяч частных жилых домов

    В этом году за счет всех финансовых источников сдано в эксплуатацию 838 тысяч квадратных метров новых жилых домов© Report

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В первой половине текущего года в Азербайджане за счет всех финансовых источников построены и сданы в эксплуатацию новые жилые дома общей площадью 838,1 тысячи квадратных метров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики (ГКС).

    По данным, в январе-июне объем средств, использованных при строительстве жилья, составил 382,2 млн манатов, из них 60,6 млн манатов приходится на долю государства, 321,6 млн манатов - негосударственных предприятий и организаций, а также населения.

    С целью улучшения жилищных условий граждане страны за счет личных средств построили 5,6 тысяч жилых домов, большинство из них в Нахчыванской Автономной Республике, городах Баку, Сумгайыт, Шеки, Лянкяран, а также Абшеронском, Газахском, Джалилабадском, Товузском и Габалинском районах.

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