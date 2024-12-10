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В Азербайджане в этом году зарегистрировано более 338 тыс. прав собственности на недвижимость

В Азербайджане в этом году зарегистрировано более 338 тыс. прав собственности на недвижимость В январе-ноябре этого года в Азербайджане зарегистрировано 338 621 право собственности на недвижимое имущество.
Инфраструктура
10 декабря 2024 г. 12:42
В Азербайджане в этом году зарегистрировано более 338 тыс. прав собственности на недвижимость

В январе-ноябре этого года в Азербайджане зарегистрировано 338 621 право собственности на недвижимое имущество.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики.

За отчетный период из общего числа зарегистрированного имущества 58 812 (17,4%) приходится на первичную регистрацию, 279 809 (82,6%) - на вторичную.

57 225 из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 78 347 - квартиры, 191 204 - земельные участки, 3 114 - нежилые здания, 7 940 - нежилые помещения, 738 - имущественные комплексы и 53 - многоэтажные жилые здания.

Из зарегистрированных объектов недвижимости 88 494 приходится на Баку, остальные - на регионы.

За 11 месяцев проведена техническая инвентаризация и составлен технический паспорт 255 838 объектов недвижимости, зарегистрировано 67 648 ипотечных договоров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı 22 %-dən çox azalıb

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