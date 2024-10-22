В Азербайджане увеличился объем пассажироперевозок морским транспортом

В период с января по сентябрь этого года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 21,4 тыс. человек.

В период с января по сентябрь этого года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 21,4 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем грузов, перевезенных морским транспортом, составил 6 млн 358 тыс. тонн, что на 8,6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефтяные грузы составили 47,6 % от общего объема.

Морскими портами было осуществлено 10 млн 431 тыс. тонн погрузочно-разгрузочных работ, из которых 8 млн 363,3 тыс. тонн, или 80,2 %, составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 октября 2024 года объем грузов, остающихся в портах, составил 452,5 тыс. тонн.