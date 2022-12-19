О нас

В Азербайджане увеличились случаи регистрации права собственности на недвижимость

В Азербайджане увеличились случаи регистрации права собственности на недвижимость В январе-ноябре этого года Госслужба по вопросам имущества министерства экономики зарегистрировала 332 343 права собственности на недвижимость, что на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
19 декабря 2022 г. 16:22
В Азербайджане увеличились случаи регистрации права собственности на недвижимость

В январе-ноябре этого года Госслужба по вопросам имущества министерства экономики зарегистрировала 332 343 права собственности на недвижимость, что на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

За 11 месяцев, 11 733 (23,4%) пришлось на первичную регистрацию, 254 610 (76,6 %) - на вторичную.

45 033 случаев регистрации пришлось на частные и дачные дома, 84 273 – квартиры, 192 156 – земельные участки, 3 231 – нежилые здания, 6 857 – нежилые помещения, 732 – имущественные комплексы, 60 – многоэтажные жилые дома, 1 – многолетние насаждения.

За 11 месяцев, 25,8% от общего числа регистраций зафиксировано по Баку, остальное – по регионам.

В январе-ноябре этого года, первичная регистрация земельных участков выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36 835.

За 11 месяцев проведена техническая инвентаризация 262 647 единиц недвижимости, выданы техпаспорта, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по ноябрь 2022 года количество зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 64 963.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzrə mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 22 % artıb

Другие новости из категории

Пассажиры отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку будут отправлены сегодня
Пассажиры отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку будут отправлены сегодня
19 декабря 2022 г. 13:56
ASCO разослал штормовое предупреждение судам на Каспии
ASCO разослал штормовое предупреждение судам на Каспии
19 декабря 2022 г. 13:52
ГААА призывает водителей быть внимательными на дорогах
ГААА призывает водителей быть внимательными на дорогах
19 декабря 2022 г. 13:45
Самир Шарифов: Восстановление Карабаха может быть интересно фондам Саудовской Аравии
Самир Шарифов: Восстановление Карабаха может быть интересно фондам Саудовской Аравии
19 декабря 2022 г. 11:22
Росавиация в 49-й раз продлила режим ограничения в 10 аэропортов России
Росавиация в 49-й раз продлила режим ограничения в 10 аэропортов России
19 декабря 2022 г. 10:21
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
19 декабря 2022 г. 08:38
AZAL обратилась к пассажирам по поводу переноса рейсов в Нахчыван
AZAL обратилась к пассажирам по поводу переноса рейсов в Нахчыван
18 декабря 2022 г. 17:06
Эмин Гусейнов: Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки
Эмин Гусейнов: Проектный план Центрального парка Физули и Агдамского лесопарка находится в стадии подготовки
18 декабря 2022 г. 15:41
Спецпредставитель Президента: В Карабахском экономическом районе будет создано около 150 тысяч рабочих мест
Спецпредставитель Президента: В Карабахском экономическом районе будет создано около 150 тысяч рабочих мест
18 декабря 2022 г. 15:11
Вахид Гаджиев: Завершено 40% железнодорожных работ на участке Зангезурского коридора, проходящего через Азербайджан
Вахид Гаджиев: Завершено 40% железнодорожных работ на участке Зангезурского коридора, проходящего через Азербайджан
18 декабря 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi