В Азербайджане увеличились случаи регистрации права собственности на недвижимость

В январе-ноябре этого года Госслужба по вопросам имущества министерства экономики зарегистрировала 332 343 права собственности на недвижимость, что на 21,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.
За 11 месяцев, 11 733 (23,4%) пришлось на первичную регистрацию, 254 610 (76,6 %) - на вторичную.
45 033 случаев регистрации пришлось на частные и дачные дома, 84 273 – квартиры, 192 156 – земельные участки, 3 231 – нежилые здания, 6 857 – нежилые помещения, 732 – имущественные комплексы, 60 – многоэтажные жилые дома, 1 – многолетние насаждения.
За 11 месяцев, 25,8% от общего числа регистраций зафиксировано по Баку, остальное – по регионам.
В январе-ноябре этого года, первичная регистрация земельных участков выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36 835.
За 11 месяцев проведена техническая инвентаризация 262 647 единиц недвижимости, выданы техпаспорта, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С января по ноябрь 2022 года количество зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 64 963.