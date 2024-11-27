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В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом

В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом В январе-октябре текущего года в Азербайджане морским транспортом перевезено 2 млн 364,6 тыс. тонн грузов на общую сумму 2 млрд 177,6 млн долларов.
Инфраструктура
27 ноября 2024 г. 12:45
В Азербайджане увеличились международные перевозки морским транспортом

В январе-октябре текущего года в Азербайджане морским транспортом перевезено 2 млн 364,6 тыс. тонн грузов на общую сумму 2 млрд 177,6 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем перевозок вырос на 12,9%, а их стоимость - на 45,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За отчетный период морским транспортом экспортировано 74,1 тыс. тонн грузов (на 5,7% больше в годовом сравнении) на сумму 84,9 млн долларов США (на 55,3% меньше). Объем грузов составил 2 млн 290,4 тыс. тонн (на 13% больше), стоимость - 2 млрд 92,6 млн долларов США (на 56% больше).

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Версия на английском языке Azerbaijan sees surge in international cargo traffic by sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalar artıb

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