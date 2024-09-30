В Азербайджане увеличились международные автомобильные перевозки

В январе-августе текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом перевезено 3,8 млн тонн продукции на сумму 8 млрд 157,7 млн долларов США.

В январе-августе текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом перевезено 3,8 млн тонн продукции на сумму 8 млрд 157,7 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это соответственно на 8,1% и 4,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

За 8 месяцев автотранспортом экспортировано 1 млн 459,85 тыс. тонн (+9,7%) грузов на сумму 1 млрд 321,3 млн долларов США (+10,8%), а импортировано 2 млн 335,85 тыс. тонн (+7,2%) грузов на сумму 6 млрд 836,4 млн долларов США (+2,9%).