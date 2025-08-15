О нас

В Азербайджане увеличились грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Инфраструктура
15 августа 2025 г. 18:06
За январь-июль этого года автомобильным транспортом в Азербайджане было перевезено 83 млн 110,2 тыс. т грузов и 1 млрд 52 млн 332,3 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5 млн 509,6 тыс. т (7,1%) и 57 млн 744,4 тыс. пассажиров (5,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период 1 млрд 5 млн 194,9 тыс. пассажиров воспользовались автобусами. Это на 57 млн 791,6 тыс. человек или 6,1% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами такси, уменьшилось на 47,2 тыс. человек или 0,1% в годовом сравнении и составило 47 млн 184,6 тыс. человек.

Таким образом, 95,5% пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,5% - услугами такси.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 136,9 млн т. 60,6% грузов было перевезено автомобильным транспортом.

