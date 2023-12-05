О нас

Данные Фонда государственного земельного кадастра будут использоваться для формирования атласа потенциала ВИЭ

Данные Фонда государственного земельного кадастра будут использоваться для формирования атласа потенциала ВИЭ Кабинет министров внес изменения в "Положение о создании, использовании и охране Фонда государственного земельного кадастра", утвержденное постановлением от 7 июня 1999 года.
Инфраструктура
5 декабря 2023 г. 12:27
Данные Фонда государственного земельного кадастра будут использоваться для формирования атласа потенциала ВИЭ

Кабинет министров внес изменения в "Положение о создании, использовании и охране Фонда государственного земельного кадастра", утвержденное постановлением от 7 июня 1999 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, данные Фонда государственного земельного кадастра также будут использоваться для формирования атласа потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и обеспечения его актуальности в соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət torpaq kadastrı fondunun məlumatlarının istifadə təyinatı artırılıb

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi