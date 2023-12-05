Данные Фонда государственного земельного кадастра будут использоваться для формирования атласа потенциала ВИЭ

Кабинет министров внес изменения в "Положение о создании, использовании и охране Фонда государственного земельного кадастра", утвержденное постановлением от 7 июня 1999 года.

Кабинет министров внес изменения в "Положение о создании, использовании и охране Фонда государственного земельного кадастра", утвержденное постановлением от 7 июня 1999 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, данные Фонда государственного земельного кадастра также будут использоваться для формирования атласа потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и обеспечения его актуальности в соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".