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В Азербайджане утверждены правила пользования железнодорожными переездами

В Азербайджане утверждены правила пользования железнодорожными переездами Кабинет министров утвердил "Правила пользования железнодорожными переездами".
Инфраструктура
31 января 2024 г. 19:06
В Азербайджане утверждены правила пользования железнодорожными переездами

Кабинет министров утвердил "Правила пользования железнодорожными переездами".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила устанавливают требования к безопасному пользованию железнодорожными переездами на путях железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

Согласно правилам, водители всех видов транспортных средств, а также пешеходы могут переходить железнодорожные переезды только после проезда поезда (движущегося состава).

Водители и пешеходы при приближении к железнодорожному переезду должны обратить внимание на дорожные знаки, светофоры, линии разметки, состояние шлагбаума и указания дежурного по переезду. Также необходимо удостовериться в отсутствии приближающегося поезда (движущегося состава), и соблюдать требования, предусмотренные законом “О дорожном движении”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Dəmiryol keçidlərinin istismarı Qaydaları” təsdiq edilib

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