В Азербайджане утверждены правила пользования железнодорожными переездами

Кабинет министров утвердил "Правила пользования железнодорожными переездами".

Кабинет министров утвердил "Правила пользования железнодорожными переездами".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила устанавливают требования к безопасному пользованию железнодорожными переездами на путях железнодорожного транспорта общего и необщего пользования.

Согласно правилам, водители всех видов транспортных средств, а также пешеходы могут переходить железнодорожные переезды только после проезда поезда (движущегося состава).

Водители и пешеходы при приближении к железнодорожному переезду должны обратить внимание на дорожные знаки, светофоры, линии разметки, состояние шлагбаума и указания дежурного по переезду. Также необходимо удостовериться в отсутствии приближающегося поезда (движущегося состава), и соблюдать требования, предусмотренные законом “О дорожном движении”.