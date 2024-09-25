В Азербайджане утверждены "Правила подготовки к летным операциям"

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила "Правила подготовки к летным операциям".

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила "Правила подготовки к летным операциям".

Как сообщает Report, министр Рашад Набиев подписал в связи с этим новое решение.

Согласно документу, Положение подготовлено в соответствии со статьей 38 Закона "Об авиации", первой частью Приложения № 6 к Конвенции "О международной гражданской авиации" от 7 декабря 1944 года и определяет правила обеспечения готовности к летным операциям гражданских воздушных судов, используемых в международных, а также внутренних коммерческих авиаперевозках.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.