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В Азербайджане утверждены "Правила подготовки к летным операциям"

В Азербайджане утверждены "Правила подготовки к летным операциям" Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила "Правила подготовки к летным операциям".
Инфраструктура
25 сентября 2024 г. 10:09
В Азербайджане утверждены Правила подготовки к летным операциям

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила "Правила подготовки к летным операциям".

Как сообщает Report, министр Рашад Набиев подписал в связи с этим новое решение.

Согласно документу, Положение подготовлено в соответствии со статьей 38 Закона "Об авиации", первой частью Приложения № 6 к Конвенции "О международной гражданской авиации" от 7 декабря 1944 года и определяет правила обеспечения готовности к летным операциям гражданских воздушных судов, используемых в международных, а также внутренних коммерческих авиаперевозках.

Юридическому департаменту министерства поручено в 3-дневный срок представить новое решение в Министерство юстиции для внесения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Uçuş əməliyyatlarına hazırlıq Qaydası” təsdiq edilib

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