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В Азербайджане утверждены новые правила грузоперевозок ж/д транспортом

В Азербайджане утверждены новые правила грузоперевозок ж/д транспортом 10:43
Инфраструктура
5 сентября 2024 г. 11:27
В Азербайджане утверждены новые правила грузоперевозок ж/д транспортом

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила грузоперевозок железнодорожным транспортом".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила определяют требования к организации и выполнению грузоперевозок железнодорожным транспортом в стране, а также регулируют взаимоотношения между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком.

По новым правилам, для перевозок грузов железнодорожным транспортом грузоотправитель будет представлять перевозчику заказ через интернет-ресурс перевозчика (за исключением заказов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну).

Форму заказа на перевозку груза, а также порядок предоставления услуг, грузоперевозчик должен разместить на своем интернет-сайте.

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