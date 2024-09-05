В Азербайджане утверждены новые правила грузоперевозок ж/д транспортом

10:43

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила грузоперевозок железнодорожным транспортом".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила определяют требования к организации и выполнению грузоперевозок железнодорожным транспортом в стране, а также регулируют взаимоотношения между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком.

По новым правилам, для перевозок грузов железнодорожным транспортом грузоотправитель будет представлять перевозчику заказ через интернет-ресурс перевозчика (за исключением заказов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну).

Форму заказа на перевозку груза, а также порядок предоставления услуг, грузоперевозчик должен разместить на своем интернет-сайте.