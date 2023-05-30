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В Азербайджане утверждена служебная форма одежды сотрудников Агентства наземного транспорта

В Азербайджане утверждена служебная форма одежды сотрудников Агентства наземного транспорта Кабинет министров утвердил "Описание служебной формы одежды, знаков различия и порядок их ношения выполняющими контрольные функции сотрудниками Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта".
Инфраструктура
30 мая 2023 г. 18:45
В Азербайджане утверждена служебная форма одежды сотрудников Агентства наземного транспорта

Кабинет министров утвердил "Описание служебной формы одежды, знаков различия и порядок их ношения выполняющими контрольные функции сотрудниками Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Решение может быть изменено в соответствии с "Положением о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом главы государства от 24 августа 2002 года.

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Версия на азербайджанском языке AYNA əməkdaşlarının xidməti geyim forması, fərqləndirmə nişanlarının təsviri təsdiq edilib

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