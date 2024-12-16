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В Азербайджане утверждена форма "знака отличия" для пассажироперевозок

В Азербайджане утверждена форма "знака отличия" для пассажироперевозок 09:18
Инфраструктура
16 декабря 2024 г. 09:42
В Азербайджане утверждена форма знака отличия для пассажироперевозок

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила формы "Знак отличия", "Специальный знак отличия" и "Заявление на получение знака отличия".

Как сообщает Report, в связи с этим глава ведомства Рашад Набиев подписал новое решение.

"Знак отличия" выдается налогоплательщикам, которые занимаются пассажироперевозками посредством автобусов и такси.

"Специальный знак отличия" предназначен для лиц, занимающихся перевозкой работников на автобусах и легковых автомобилях, принадлежащих налогоплательщикам для обеспечения их предпринимательской деятельности, а также для перевозки собственных грузов автотранспортными средствами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda sərnişindaşıma üçün “Fərqlənmə nişanı”nın forması təsdiqlənib

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