В Азербайджане утверждена форма "знака отличия" для пассажироперевозок

09:18

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана утвердила формы "Знак отличия", "Специальный знак отличия" и "Заявление на получение знака отличия".

Как сообщает Report, в связи с этим глава ведомства Рашад Набиев подписал новое решение.

"Знак отличия" выдается налогоплательщикам, которые занимаются пассажироперевозками посредством автобусов и такси.

"Специальный знак отличия" предназначен для лиц, занимающихся перевозкой работников на автобусах и легковых автомобилях, принадлежащих налогоплательщикам для обеспечения их предпринимательской деятельности, а также для перевозки собственных грузов автотранспортными средствами.