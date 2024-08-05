В Азербайджане утвержден порядок предоставления пилотами информации о происшествиях

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила порядок представления капитаном (пилотом, дающим команду) всей информации о произошедшем в случае невозможности выполнения им своих обязанностей во время полета.

Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта утвердила порядок представления капитаном (пилотом, дающим команду) всей информации о произошедшем в случае невозможности выполнения им своих обязанностей во время полета.

Как сообщает Report, министр Рашад Набиев подписал в связи с этим новое решение.

Согласно документу, пилот должен сообщить об обстоятельствах, произошедших во время полета, Государственному агентству гражданской авиации и владельцу воздушного судна, а в случае, если воздушное судно не эксплуатируется владельцем, эксплуатанту.

При совершении акта незаконного вмешательства необходимо незамедлительно, а при возникновении иных обстоятельств - в течение 72 часов предоставить информацию агентству и эксплуатанту воздушного судна.

Информирование должно осуществляться в письменной форме. При литерных рейсах (при перевозке пассажиров и делегаций высокого ранга) информирование будет осуществляться в соответствии с законом “О государственной тайне”.