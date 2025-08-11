В Азербайджане утвердили новые нормы проектирования многофункциональных зданий

В Азербайджане утвердили новые нормы проектирования многофункциональных зданий и комплексов.

Как сообщает Report, согласно решению Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, требования распространяются на здания высотой до 75 м и с помещениями общественного назначения, расположенными на этажах не выше 55 м, а также с подземной частью глубиной до 15 м.

Нормы обязывают обеспечивать беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью — к входам, лифтам, общественным зонам и квартирам, а также предусматривать пандусы или подъемники. В проектах должны быть учтены места для парковки, сервисных объектов, зон отдыха и культурного досуга.

Также установлены правила устройства кровли и эвакуационных выходов, в зависимости от этажности и площади здания.