В Азербайджане оплата наличными за парковку автомобилей будет только безналичной

В Азербайджане в целях обеспечения прозрачности, цифровизации оборота финансов за парковку автомобилей и удобства использования планируется принимать оплату только в безналичной форме.

В Азербайджане в целях обеспечения прозрачности и удобства пользователей оплата за парковку будет приниматься только в безналичной форме.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что для этого будет предложено мобильное приложение. На первоначальном этапе сотрудники агентства и привлеченные для этого добровольцы будут разъяснять водителям правила пользования новой системой. Доходы от парковки будут направлены на содержание системы и развитие транспортной инфраструктуры.

25 июня Кабинет министров утвердил размер тарифов за парковку транспортных средств.