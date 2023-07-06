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В Азербайджане оплата наличными за парковку автомобилей будет только безналичной

В Азербайджане оплата наличными за парковку автомобилей будет только безналичной В Азербайджане в целях обеспечения прозрачности, цифровизации оборота финансов за парковку автомобилей и удобства использования планируется принимать оплату только в безналичной форме.
Инфраструктура
6 июля 2023 г. 16:34
В Азербайджане оплата наличными за парковку автомобилей будет только безналичной

В Азербайджане в целях обеспечения прозрачности и удобства пользователей оплата за парковку будет приниматься только в безналичной форме.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что для этого будет предложено мобильное приложение. На первоначальном этапе сотрудники агентства и привлеченные для этого добровольцы будут разъяснять водителям правила пользования новой системой. Доходы от парковки будут направлены на содержание системы и развитие транспортной инфраструктуры.

25 июня Кабинет министров утвердил размер тарифов за парковку транспортных средств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobillərin parklanması üçün nağd ödəniş qəbul edilməyəcək

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