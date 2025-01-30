В Азербайджане установлены лимиты на количество электросамокатов в Баку и регионах

18:30

Кабинет министров Азербайджана утвердил лимиты для операторов малых электрических транспортных средств (электросамокаты) в различных зонах.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, лимиты (для операторов) малых электротранспортных средств установлены следующим образом:

- В административно-территориальных единицах городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Гянджа - не более 6 на каждые 1 000 человек населения;

- В административно-территориальных единицах других городов и районов Азербайджана - не более 4 на каждые 1 000 человек населения.