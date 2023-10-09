В Азербайджане усиливается контроль за перевозкой грузов товарного назначения

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта усиливает контроль за перевозками грузов товарного назначения.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта усиливает контроль за перевозками грузов товарного назначения.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

При внутренней перевозке грузов товарного назначения автомобильным транспортом должна быть оформлена электронная товарно-транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором о грузоперевозке. Перевозка грузов товарного назначения при отсутствии оформления накладной не допускается. В связи с этим установлены правила, касающиеся формы, порядка применения, учета и использования электронной товарно-транспортной накладной.

Электронная товарно-транспортная накладная, оформляемая в рамках информационной системы AYNA, предусматривает электронизацию необходимых для грузоперевозок документов. Это позволит сэкономить ресурсы грузоотправителя, перевозчика и грузоприемщика за счет их координации в едином электронном пространстве. Электронное оформление товарно-транспортной накладной также создаст широкие возможности для повышения прозрачности грузоперевозок.