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В Азербайджане усиливается контроль за перевозкой грузов товарного назначения

В Азербайджане усиливается контроль за перевозкой грузов товарного назначения Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта усиливает контроль за перевозками грузов товарного назначения.
Инфраструктура
9 октября 2023 г. 13:48
В Азербайджане усиливается контроль за перевозкой грузов товарного назначения

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта усиливает контроль за перевозками грузов товарного назначения.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

При внутренней перевозке грузов товарного назначения автомобильным транспортом должна быть оформлена электронная товарно-транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором о грузоперевозке. Перевозка грузов товарного назначения при отсутствии оформления накладной не допускается. В связи с этим установлены правила, касающиеся формы, порядка применения, учета и использования электронной товарно-транспортной накладной.

Электронная товарно-транспортная накладная, оформляемая в рамках информационной системы AYNA, предусматривает электронизацию необходимых для грузоперевозок документов. Это позволит сэкономить ресурсы грузоотправителя, перевозчика и грузоприемщика за счет их координации в едином электронном пространстве. Электронное оформление товарно-транспортной накладной также создаст широкие возможности для повышения прозрачности грузоперевозок.

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