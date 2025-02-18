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В Азербайджане усилен контроль за дорогами в связи с ухудшением погоды

В Азербайджане усилен контроль за дорогами в связи с ухудшением погоды Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведено на усиленный режим работы.
Инфраструктура
18 февраля 2025 г. 16:37
В Азербайджане усилен контроль за дорогами в связи с ухудшением погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведено на усиленный режим работы.

Как сообщает Report со ссылкой на ГААД, техника и оборудование приведены в готовность, заготовлены запасы песка и технической соли для предотвращения гололеда, особенно в горных и предгорных районах.

Агентство призвало водителей использовать зимнее снаряжение для автомобилей.

О возможных проблемах на дорогах следует сообщать в колл-центр агентства (012-599-79-75).

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