В Азербайджане усилен контроль за дорогами в связи с ухудшением погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведено на усиленный режим работы.
Как сообщает Report со ссылкой на ГААД, техника и оборудование приведены в готовность, заготовлены запасы песка и технической соли для предотвращения гололеда, особенно в горных и предгорных районах.
Агентство призвало водителей использовать зимнее снаряжение для автомобилей.
О возможных проблемах на дорогах следует сообщать в колл-центр агентства (012-599-79-75).