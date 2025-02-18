В Азербайджане усилен контроль за дорогами в связи с ухудшением погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведено на усиленный режим работы.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведено на усиленный режим работы.

Как сообщает Report со ссылкой на ГААД, техника и оборудование приведены в готовность, заготовлены запасы песка и технической соли для предотвращения гололеда, особенно в горных и предгорных районах.

Агентство призвало водителей использовать зимнее снаряжение для автомобилей.

О возможных проблемах на дорогах следует сообщать в колл-центр агентства (012-599-79-75).