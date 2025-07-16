В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР

В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР

Президент Ильхам Алиев подписал новый указ, вносящий изменения в распоряжения от 13 января и 30 октября 2015 года, касающиеся "Списка документов, подтверждающих приобретение прав на объекты недвижимости, полученные до вступления в силу закона "О государственном реестре недвижимого имущества".

Как сообщает Report, новый указ главы государства существенно смягчает требования к регистрации земельных участков, выделенных уполномоченными органами для строительства жилых и дачных домов в период нахождения Азербайджана в составе СССР.

Теперь при оформлении прав на такое имущество не будет требоваться государственный акт о праве пользования землей, выданный исполнительными комитетами советов народных депутатов городов и районов.

Кроме того, при регистрации будут учитываться приказы руководителей (директоров и др.) совхозов или других сельскохозяйственных предприятий, находившихся в подчинении государственных органов, а также выписки из прошнурованных земельных книг о приусадебных земельных участках.