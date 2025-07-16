О нас

В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР 

В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР  В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР 
Инфраструктура
16 июля 2025 г. 17:13
В Азербайджане упрощена регистрация земельных участков, выделенных в период СССР 

Президент Ильхам Алиев подписал новый указ, вносящий изменения в распоряжения от 13 января и 30 октября 2015 года, касающиеся "Списка документов, подтверждающих приобретение прав на объекты недвижимости, полученные до вступления в силу закона "О государственном реестре недвижимого имущества".

Как сообщает Report, новый указ главы государства существенно смягчает требования к регистрации земельных участков, выделенных уполномоченными органами для строительства жилых и дачных домов в период нахождения Азербайджана в составе СССР.

Теперь при оформлении прав на такое имущество не будет требоваться государственный акт о праве пользования землей, выданный исполнительными комитетами советов народных депутатов городов и районов.

Кроме того, при регистрации будут учитываться приказы руководителей (директоров и др.) совхозов или других сельскохозяйственных предприятий, находившихся в подчинении государственных органов, а также выписки из прошнурованных земельных книг о приусадебных земельных участках.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda SSRİ dövründə ayrılmış torpaq sahələrinin qeydiyyatı asanlaşdırılıb

Другие новости из категории

AYNA изменил схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги
ФотоAYNA изменил схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги
16 июля 2025 г. 16:35
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
16 июля 2025 г. 08:20
В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 206 квартирами
В Азербайджане фонд арендного жилья пополнился еще 206 квартирами
15 июля 2025 г. 15:41
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
15 июля 2025 г. 08:16
США выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором
США выразили готовность взять на себя управление Зангезурским коридором
14 июля 2025 г. 17:42
ЧБТР определил приоритеты по транспортным коридорам с участием Азербайджана
ЧБТР определил приоритеты по транспортным коридорам с участием Азербайджана
14 июля 2025 г. 17:27
На птицефабрику в Сумгайыте наложены меры за загрязнение водных ресурсов
ФотоНа птицефабрику в Сумгайыте наложены меры за загрязнение водных ресурсов
14 июля 2025 г. 15:49
ASCO увеличило грузоперевозки на 12%
ASCO увеличило грузоперевозки на 12%
14 июля 2025 г. 15:12
Эмиль Сафаров: Приток воды в водохранилище имени Гейдара Алиева практически прекратился
Эмиль Сафаров: Приток воды в водохранилище имени Гейдара Алиева практически прекратился
14 июля 2025 г. 12:51
Парламент Азербайджана определил правовые основания для отказа в регистрации прав на землю
Парламент Азербайджана определил правовые основания для отказа в регистрации прав на землю
14 июля 2025 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi