В Азербайджане упрощается регистрация строений, имеющих техпаспорт

13:33

В Азербайджане упрощаются процедуры регистрации строений, имеющих технический паспорт.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления Службы Государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова.

"Согласно новым правилам, выписки и паспортные документы, выданные органами технической инвентаризации до 1 января 2021 года, в которых указаны размеры земельного участка, будут приниматься как правоустанавливающие документы", - подчеркнула Н. Алимова.

По ее словам, граждане, обращающиеся с этими документами в госорганы, смогут одновременно зарегистрировать как земельный участок, так и строение:

"Таким образом, упраздняется условие предварительного распознавания строения в системе для регистрации".