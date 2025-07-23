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В Азербайджане упрощается регистрация строений, имеющих техпаспорт

В Азербайджане упрощается регистрация строений, имеющих техпаспорт 13:33
Инфраструктура
23 июля 2025 г. 14:08
В Азербайджане упрощается регистрация строений, имеющих техпаспорт

В Азербайджане упрощаются процедуры регистрации строений, имеющих технический паспорт.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель правления Службы Государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова.

"Согласно новым правилам, выписки и паспортные документы, выданные органами технической инвентаризации до 1 января 2021 года, в которых указаны размеры земельного участка, будут приниматься как правоустанавливающие документы", - подчеркнула Н. Алимова.

По ее словам, граждане, обращающиеся с этими документами в госорганы, смогут одновременно зарегистрировать как земельный участок, так и строение:

"Таким образом, упраздняется условие предварительного распознавания строения в системе для регистрации".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda texniki pasportu olan tikililərin qeydiyyatı sadələşdirilir

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