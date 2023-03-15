В Азербайджане улучшатся экологические стандарты в сфере безопасности воды

В Азербайджане проводятся исследования и принимаются соответствующие меры для улучшения экологических стандартов в связи с безопасностью воды.

В Азербайджане проводятся исследования и принимаются соответствующие меры для улучшения экологических стандартов в связи с безопасностью воды.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя ОАО "Азерсу" Кочарли Гасанов сказал на конференции на тему "Роль государственных органов в защите прав потребителей".

"Проведены анализы по 112 параметрам, из которых 53 по питьевой воде, а 59 – по сточным. В Азербайджане 70% запасов воды зависят от трансграничных рек. Это довольно большой показатель, который вынуждает акцентировать внимание на необходимости экономии и эффективного использования воды. В настоящее время "Азерсу" оказывает услуги водоснабжения и водоотведения 1 млн 760 тыс. абонентов в стране. Из них 70% приходится на Абшеронский полуостров, а 30% - на регионы. В стране эксплуатируются магистральный трубопровод протяженностью 2,7 тыс. километров и 21 тыс. километров водопроводных сетей", - отметил он.