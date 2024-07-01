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В Азербайджане тарифы на пассажироперевозки начали рассчитываться с учетом изменений в протяженности дорог

В Азербайджане тарифы на пассажироперевозки начали рассчитываться с учетом изменений в протяженности дорог Тарифы на междугородние (межрайонные) пассажирские перевозки в Азербайджане начали рассчитываться с учетом изменений в протяженности дорог.  
Инфраструктура
1 июля 2024 г. 16:31
В Азербайджане тарифы на пассажироперевозки начали рассчитываться с учетом изменений в протяженности дорог

Тарифы на междугородние (межрайонные) пассажирские перевозки в Азербайджане начали рассчитываться с учетом изменений в протяженности дорог.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно расчетам, в 41 из 85 городов и районов страны было зафиксировано сокращение расстояний в среднем на 6,6%, в остальных 41-увеличение расстояний на 3,1%, а на трех других направлениях - изменений не произошло.

"Положительным моментом является то, что в рамках работ по оптимизации в основном регистрируется сокращение расстояний в пути, что приводит к снижению платы за проезд пассажиров по сравнению с предыдущими расчетами", - говорится в сообщении.

Отметим, что расчет тарифов, соответствующих новым расстояниям, начался с сегодняшнего дня. Так, с 1 июля верхний предел тарифа на пассажирские перевозки на междугородних маршрутах установлен в пределах 3,7 гяпик/км.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəhərlərarası sərnişindaşıma üzrə tariflər yeni məsafələrə uyğun hesablanmağa başlanılıb

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