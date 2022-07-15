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В Азербайджане строят мост-виадук новым методом

В Азербайджане строят мост-виадук новым методом Впервые в Азербайджане при строительстве моста-виадука над оврагом на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули - Шуша использован метод скользящей опалубки.
Инфраструктура
15 июля 2022 г. 14:24
В Азербайджане строят мост-виадук новым методом

Впервые в Азербайджане при строительстве моста-виадука над оврагом на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули - Шуша использован метод скользящей опалубки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Отмечается, что в международной практике использование этого метода при строительстве виадуков над оврагами считается более целесообразным.

Работы по бетонированию методом скользящей опалубки используются при строительстве виадука длиной 380 метров на 79,7 км автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan builds bridge over ravine on highway for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə avtomobil yolunda dərə üzərində körpü inşa edilir

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