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Report Georgia

В Азербайджане строится новая автомагистраль

В Азербайджане строится новая автомагистраль В целом по новому участку дороги выполнено 75% строительных работ
Инфраструктура
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2 июля 2020 г. 11:45
В Азербайджане строится новая автомагистраль

Началось строительство нового участка магистральной дороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить комфортное передвижение автомобилей в соседнюю страну и в обратном направлении. С вводом в эксплуатацию новой дороги также будет устранена плотность автомобилей в центре города Астара. Грузовые автомобили смогут двигаться в обход центра города.

Ранее стартовало строительство участка протяженностью 3,05 км от 204-го км новой автомагистрали до госграницы с Ираном.

К строительным работам привлечено более 50 единиц техники, 80 человек рабочей силы. Строительные работы проводятся с учетом сложных геологических условий местности.

В целом по новому участку дороги выполнено 75% строительных работ. Длина вновь построенной развязки тоннельного типа составляет 30 метров, ширина - 19,5 метров.

Участок 3,05 км от новой магистрали до границы соответствует I техническому уровню. Четырехполосную дорогу шириной 26.5 метров (ширина каждой полосы по 4 метра) планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

 

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