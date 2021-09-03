В Баку больше пешеходных переходов будут освещаться за счет солнечной энергии

Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к установке автономного осветительного оборудования, работающего на солнечных батареях, на пешеходных переходах на пересечении улиц. Первым был оснащен пешеходный переход, расположенный на пересечении улиц

Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к установке автономного осветительного оборудования, работающего на солнечных батареях, на пешеходных переходах на пересечении улиц. Первым был оснащен пешеходный переход, расположенный на пересечении улиц Музаффара Гасанова и Володарского.

Продолжит ли БТА эту работу на других улицах Баку?

Как сообщил Report пресс-секретарь БТА Маис Агаев, в настоящее время изучается возможность установки такого оборудования на дорогах столицы с плохим уличным освещением.

"Освещение пешеходных переходов специальным оборудованием, работающем на солнечной энергии, будет осуществляться в основном на загородных дорогах. То есть мы хотим применить эту практику в основном в близлежащих селах и поселках. В частности, есть необходимость установки осветительных приборов на участках, где в темное время суток ограничена видимость. Это непрерывный процесс, работа продолжается. В целом, планируется поэтапная установка автономного осветительного оборудования, работающего на солнечных батареях, на еще 32 участках со слабым освещением", - сказал он.

Маис Агаев также добавил, что для обеспечения удобства и безопасности пешеходов на данной территории построены новые тротуары и пандусы.

Напомним, что освещение пешеходных переходов при использовании специального оборудования, работающего на солнечной энергии, осуществляется в рамках "Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

Эксперт в сфере транспорта Рауф Агамирзаев считает, что внедрение подобной системы является очень важным шагом с точки зрения безопасности участников дорожного движения: "Это важно в первую очередь для безопасности пешеходов. При хорошем освещении переходов в темное время суток водители смогут замечать пешеходов на большом расстоянии, что исключает риск возможных аварий. Поэтому я хотел бы, чтобы подобные решения вскоре были применены и на других улицах".

Эксперт считает, что Баку должен быть превращен в город для пешеходов: "В 2017 году БТА реализовывало проект идеального тротуара. Нам нужна идеальная улица с удобной пешеходной инфраструктурой (тротуары, пешеходная зона). Устаревшие стандарты нуждаются в обновлении. Необходимо отойти от советских стандартов и внедрить новые современные стандарты. В советское время на дорогах не было столько автомобилей. С увеличением количества автомобилей появились и другие проблемы. Вопрос должен быть решен комплексно. Важным шагом является создание условий для безопасного перехода пешеходов в темное время суток. Но на всех улицах Баку с тремя и более полосами движения должны быть установлены островки безопасности".