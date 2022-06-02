В Азербайджане создают Зейемчайское водохранилище

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана начало работы по созданию Зейемчайского водохранилища.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана начало работы по созданию Зейемчайского водохранилища.

В настоящее время для этой цели разрабатывается технико-экономическое обоснование, готовится проектно-сметная документация, сообщает Report.

Новое водохранилище создается на основании подписанного президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О дополнительных мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов" от 27 июля 2020 года. В дополнение к этому распоряжению предусмотрено создание Алиджанчайского, Гудиялчайского, Вельвелечайского, Гарачайского, Гусарчайского, Агсучайского, Турьянчайского, Енгиджайского и Виляшчайского водохранилищ.