В Азербайджане создана Информационная система автомобильных дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана создало Информационную систему автомобильных дорог (AYİS) с целью развития цифрового управления, оптимизации и электронизации внутренних процессов управления, а также обеспечения гибкого и эффекти

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана создало Информационную систему автомобильных дорог (AYİS) с целью развития цифрового управления, оптимизации и электронизации внутренних процессов управления, а также обеспечения гибкого и эффективного управления в этой сфере.

Как сообщает Report, в Агентстве состоялась презентация новой системы.

На мероприятии было отмечено, что в течение 6-месячного испытательного срока все сотрудники аппарата Агентства прошли индивидуальные тренинги по использованию программного обеспечения.

В ближайшее время планируется интегрировать в AYİS подведомственные Агентству структуры.

В этом году с помощью программного обеспечения AYİS был зарегистрирован 3 701 документ, из которых 714 связаны с обращениями граждан.