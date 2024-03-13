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В Азербайджане создается платформа для онлайн контроля качества воды

В Азербайджане создается платформа для онлайн контроля качества воды
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 16:32
В Азербайджане создается платформа для онлайн контроля качества воды

В Азербайджане ведется работа над созданием платформы для онлайн контроля качества воды.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Государственного агентства водных ресурсов Джамиль Бабаев на конференции "Бакинская водная неделя".

По его словам, посредством установленных датчиков можно будет получать оперативную информацию о параметрах качества воды в режиме онлайн в любое время из служебного помещения, а также с мобильных телефонов и других устройств.

"Это позволит создать электронную базу данных для анализа в будущем", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda suyun keyfiyyətinə nəzarət edəcək onlayn platforma yaradılır

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