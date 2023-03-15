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В Азербайджане совершенствуются процедуры получения разрешения на эксплуатацию строительных объектов

В Азербайджане совершенствуются процедуры получения разрешения на эксплуатацию строительных объектов В Азербайджане построенные до 1 мая текущего года строительные объекты, которые не были построены в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, но заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности которых б
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 11:21
В Азербайджане совершенствуются процедуры получения разрешения на эксплуатацию строительных объектов

В Азербайджане построенные до 1 мая текущего года строительные объекты, которые не были возведены в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, но получили заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности, будут разрешены к эксплуатации.

Как сообщает Report, что это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании Градостроительного и строительного кодекса".

Согласно документу, заказчик должен будет оплатить услуги, связанные с получением разрешения на эксплуатацию строительных объектов.

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