В Азербайджане совершенствуются процедуры получения разрешения на эксплуатацию строительных объектов

В Азербайджане построенные до 1 мая текущего года строительные объекты, которые не были построены в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, но заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности которых б

В Азербайджане построенные до 1 мая текущего года строительные объекты, которые не были возведены в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса, но получили заключение о соответствии требованиям надежности и безопасности, будут разрешены к эксплуатации.

Как сообщает Report, что это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу и правовом регулировании Градостроительного и строительного кодекса".

Согласно документу, заказчик должен будет оплатить услуги, связанные с получением разрешения на эксплуатацию строительных объектов.