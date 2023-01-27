В Азербайджане сократят расходы, связанные с регистрацией имущества

Будут сокращены расходы, связанные с государственной регистрацией недвижимости в Азербайджане.

Будут сокращены расходы, связанные с государственной регистрацией недвижимости в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного кадастра и реестра недвижимости Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Нигяр Алимова на презентации "Дорожной карты на 2022-2023 годы".

"В рамках Дорожной карты планируется реализация 32 мероприятий. Из них 23 попадают на долю Министерства экономики, а остальные - других соответствующих структур. Мы добились сокращения расходов, связанных с регистрацией имущественных прав, а также сокращения процедур и количества государственных учреждений, к которым нужно было обращаться. Наши основные цели - довести цифровизацию до наивысшего уровня, автоматизировать все этапы регистрации прав на имущество, добиться полной прозрачности в приеме документов", - отметила Н.Алимова.