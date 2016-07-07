​В Азербайджане сократились перевозки воздушным транспортом

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года в Азербайджане воздушным транспортом перевезено 627,0 тыс. пассажиров, что на 0,1% или 0,6 тыс. человек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На госпредприятия пришлось 99,8%, частные предприятия - 0,2% всех пассажироперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем грузоперевозок данным видом транспорта вырос на 18,8% - до 58,9 тыс. тонн.

За рассматриваемый период транспортные предприятия обслужили 749,2 млн. пассажиров, что на 1,8% превышает аналогичный показатель 2015 года. Кроме того, 87,6% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 12,2% - метро, остальные - иными видами транспорта.

Действующими в транспортном секторе хозяйствующими субъектами за январь-май перевезено 85,6 млн. тонн грузов. Грузоперевозки сократились в годовом сравнении на 3,0%.

Грузоперевозки автомобильным транспортом составили 61,8%, посредством трубопроводов – 28,9%, железнодорожным транспортом – 6,7%, морским транспортом - 2,5%, воздушным транспортом - 0,1%. Объем ненефтяных грузов вырос на 1,2% - до 62,4 млн. манатов.

Напомним, что за январь-май 2015 года воздушным транспортом перевезено 627,6 тыс. пассажиров, из них на госпредприятия пришлось 99,6%, частные предприятия - 0,4% всех перевозок.