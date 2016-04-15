​В Азербайджане сократились перевозки морским и железнодорожным транспортом

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года объем грузоперевозок в транспортном секторе Азербайджана составил 48,1 млн. тонн, пассажироперевозок - 437,3 млн. человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной Госкомитетом статистики информации.

"Грузоперевозки сократились в годовом сравнении на 4,6%, пассажироперевозки выросли на 1,7%. Спад грузоперевозок связан с сокращением перевозок в сфере морского, железнодорожного транспорта и посредством трубопроводов", - говорится в информации.

По информации, грузоперевозки автомобильным транспортом составили 58,5%, посредством трубопроводов - 31,8%, железнодорожным транспортом - 7,0%, морским транспортом - 2,6%, воздушным транспортом - 0,1%. Кроме того, 87,9% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 11,9% - метро, остальные - иными видами транспорта.