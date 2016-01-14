​В Азербайджане сократились инвестиции в основной капитал

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В 2015 году инвестирование в основной капитал из всех финансовых источников на развитие экономических и социальных сфер составило 15 957 млн. манатов. Это на 9,42% ниже показателя за предыдущий год.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, 73,5% средств, направленных в основной капитал, израсходовано на строительно-монтажные работы.

На строительство производственных объектов потрачено 61,9%, объектов сферы услуг - 31,6%, жилых домов общей площадью 1 927,2 тыс. кв. м. - 6,5% использованных средств.

На долю внутренних источников финансирования пришлось 56% общего объема инвестиций.