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    ​В Азербайджане сократились инвестиции в основной капитал

    На строительно-монтажные работы потрачено 74% направленных в основной капитал средств

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В 2015 году инвестирование в основной капитал из всех финансовых источников на развитие экономических и социальных сфер составило 15 957 млн. манатов. Это на 9,42% ниже показателя за предыдущий год.

    Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, 73,5% средств, направленных в основной капитал, израсходовано на строительно-монтажные работы.

    На строительство производственных объектов потрачено 61,9%, объектов сферы услуг - 31,6%, жилых домов общей площадью 1 927,2 тыс. кв. м. - 6,5% использованных средств.

    На долю внутренних источников финансирования пришлось 56% общего объема инвестиций.

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