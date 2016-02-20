​В Азербайджане сократились грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ За январь текущего года в секторе железнодорожного транспорта Азербайджана объем грузоперевозок составил 1,4 млн. тонн, пассажироперевозок - 157,8 тыс. человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано сокращение на 20,1% и 19,3% соответственно. В среднем погружено 342 вагона, разгружен - 331 вагон в сутки.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в северном направлении проведено 15,0 тыс. тонн, западном направлении - 3,6 тыс. тонн, южном направлении - 0,9 тыс. тонн погрузочных работ в сутки.

За отчетный месяц в сфере морского транспорта объем грузоперевозок составил 423,6 тыс. тонн, что на 46,7% меньше аналогичного показателя за прошлый год. На долю нефтяных грузов пришлось 38,6% общего объема морских грузоперевозок. В морских портах произведено 639,0 тыс. тонн погрузочно-разгрузочных работ, из них 570,4 тыс. тонн или 89,3% составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 февраля 2016 года остаток импортированных грузов в портах составил 6,9 тыс. тонн. За отчетный период пассажироперевозки морским транспортом по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 42,9% и составили 1,0 тыс. человек.