​В Азербайджане сократились грузоперевозки

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года действующими в транспортном секторе Азербайджана предприятиями и физическими лицами перевезено 85,6 млн. тонн грузов и 749,2 млн. пассажиров. Грузоперевозки сократились в годовом сравнении на 3,0%, пассажироперевозки выросли на 1,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, спад грузоперевозок связан с сокращением перевозок в сфере морского, железнодорожного транспорта и посредством трубопроводов.

Грузоперевозки автомобильным транспортом составили 61,8%, посредством трубопроводов – 28,9%, железнодорожным транспортом – 6,7%, морским транспортом - 2,5%, воздушным транспортом - 0,1%.

Кроме того, 87,6% пассажиров воспользовались услугами автомобилей, 12,2% - метро, остальные - иными видами транспорта.