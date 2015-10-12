​В Азербайджане снят документальный фильм, посвященный 135-летию со дня создания железной дороги

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Накануне 135-летия со дня создания железной дороги в Азербайджане пресс-секретариат ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подготовил документальный фильм.

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов, в фильме под названием "Окно в мир" рассказывается о первой железной дороге и этапах ее развития, деятельности железнодорожников в годы войны 1941-1945 годов, переходе на специальный военный график работы с 23 июля 1941 года, переделке пассажирских вагонов в санитарные, производстве боеприпасов на Бакинском вагоноремонтном заводе.

В то же время, в фильме нашли отражение сведения о самом стремительном и ярком периоде развития Азербайджанской железной дороги, охватывающем 1969-2003 годы, когда у власти находился президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Консультантом фильма является председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, режиссером - Надир Азмамедов, автором сценария - Васиф Сулейман, оператор - Хагани Гусйензаде.