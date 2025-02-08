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АЖД снизил скоростной режим на ж/д маршрутах в связи с непогодой

АЖД снизил скоростной режим на ж/д маршрутах в связи с непогодой В Азербайджане с нестабильными погодными условиями снижены скоростные ограничения на железнодорожных маршрутах.
Инфраструктура
8 февраля 2025 г. 09:20
АЖД снизил скоростной режим на ж/д маршрутах в связи с непогодой

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) снизили скоростной режим на железнодорожных маршрутах в связи с нестабильными погодными условиями в стране.

Как сообщили Report в АЖД, в целях обеспечения безопасности движения скоростной режим снижен для пассажирских поездов, курсирующих по маршрутам Абшеронская кольцевая, Баку-Агстафа-Баку, Баку-Габала-Баку и Баку-Балакен-Баку.

В ведомстве подчеркнули, что возможны частичные отклонения в графике движения поездов.

АЖД рекомендует участникам дорожного движения проявлять повышенную бдительность и осторожность при использовании железнодорожных переездов в таких погодных условиях, а также просит пассажиров быть внимательными при ожидании поездов на станциях и платформах.

Стоит отметить, что скоростной режим грузовых поездов также регулируется в соответствии с нестабильными погодными условиями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dəmir yolu marşrutları üzrə sürət həddi endirilib

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