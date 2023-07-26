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В Азербайджане сменились перевозчики на 16 маршрутах

В Азербайджане сменились перевозчики на 16 маршрутах Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта определило победителей конкурса на право осуществления перевозок по следующим маршрутам: междугородним Баку-Билясувар, Баку-Газах, Баку-Агджабеди, Баку-
Инфраструктура
26 июля 2023 г. 16:23
В Азербайджане сменились перевозчики на 16 маршрутах

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта определило победителей конкурса на право осуществления перевозок по следующим маршрутам: междугородним Баку-Билясувар, Баку-Газах, Баку-Агджабеди, Баку-Лянкяран, Баку-Губа, Баку-Гусар, Баку-Гусар (Госграница), Баку-Хачмаз, Баку-Набран, Баку-Худат, Баку-Шабран, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, внутригородскому маршруту номер 5 Мингячевира, а также регулярным маршрутным линиям "Поселок Джейранбатан - станция метро "Ходжасан" - поселок Джейранбатан" и "Поселок Масазыр - станция метро "Ходжасан" - поселок Масазыр".

Об этом Report сообщили в AYNA.

С 21 физическим лицом и 8 юридическими лицами, победившими в конкурсе, заключены договора на осуществление деятельности по перевозке пассажиров.

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