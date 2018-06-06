В Азербайджане система автопаркинга передается БТА

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане идет процесс приема-сдачи системы автопаркинга (паркоматы) Бакинскому транспортному агентству (БТА).
Об этом сообщил Report глава пресс-службы БТА Маис Агаев.
По его словам, сейчас ведутся обсуждения по данному вопросу.
Отметим, что в настоящее время система парковки автомобилей находится в ведении Исполнительной власти города Баку. Указом президента от 2 апреля организация и управление автопаркингами поручены Бакинскому транспортному агентству.
Aynur BayramovaАвтор новости
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