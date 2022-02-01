В Азербайджане с сегодняшнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн

В рамках работы по цифровизации услуг, проводимой Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, с 1 февраля начинает действовать онлайн-сервис для выдачи "знака отличия" для водителей.

В рамках работы по цифровизации услуг, проводимой Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, с 1 февраля начинает действовать онлайн-сервис для выдачи "знака отличия" для водителей.

Как передает Report со ссылкой на министерство, согласно информации, целью является обеспечение комфорта перевозчиков и водителей. Так как новосозданная электронная система интегрирована в информационные системы соответствующих госорганов, количество документов, необходимых для выдачи "знака отличия", сведено к минимуму.