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В Азербайджане с сегодняшнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн

В Азербайджане с сегодняшнего дня водители смогут получать "знак отличия" онлайн В рамках работы по цифровизации услуг, проводимой Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, с 1 февраля начинает действовать онлайн-сервис для выдачи "знака отличия" для водителей.
Инфраструктура
1 февраля 2022 г. 00:00
В Азербайджане с сегодняшнего дня водители смогут получать знак отличия онлайн

В рамках работы по цифровизации услуг, проводимой Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, с 1 февраля начинает действовать онлайн-сервис для выдачи "знака отличия" для водителей.

Как передает Report со ссылкой на министерство, согласно информации, целью является обеспечение комфорта перевозчиков и водителей. Так как новосозданная электронная система интегрирована в информационные системы соответствующих госорганов, количество документов, необходимых для выдачи "знака отличия", сведено к минимуму.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sürücülərə “Fərqlənmə nişanı”nın onlayn verilməsinə başlanılır

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