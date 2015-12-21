​В Азербайджане резко сократился импорт автомобилей

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года в Азербайджан импорт автомобилей сократился в 2,2 раза или на 31 157 единиц и составил 25 647 единиц.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 22 746 единиц составили легковые автомобили, предназначенные для перевозки людей, и другие моторные транспортные средства. Таким образом, импорт легковых автомобилей сократился в 2,3 раза или на 28 843 единиц.

Согласно отчету комитета, импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, составил 1 871 единиц, что на 2 709 единиц или в 2,5 раза меньше аналогичного периода прошлого года.

Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, составил 803 единицы, что на 493 единицы или в 2,6 раза больше, чем в прошлом году.

За отчетный период в страну завезено 227 единиц моторных транспортных средств специального назначения, что на 30,2% меньше, чем в прошлом году.

Согласно отчету ГТК, в ноябре в страну импортировано 1 428 единиц автомобилей.