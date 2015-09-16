В Азербайджане резко сократились грузо- и пассажироперевозки в сфере железнодорожного транспорта

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года в секторе железнодорожного транспорта Азербайджана объем грузоперевозок составил 11,6 млн. тонн, пассажироперевозок - 1,3 млн. человек.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в данном секторе транспорта грузоперевозки сократились на 18,5%, а пассажироперевозки - на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем погружено 464 вагонов, разгружено - 448 вагонов в сутки. В северном направлении проведено 19,1 тыс. тонн, западном направлении - 5,2 тыс. тонн, южном направлении - 2,3 тыс. тонн погрузочных работ в сутки.