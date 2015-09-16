 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане резко сократились грузо- и пассажироперевозки в сфере железнодорожного транспорта

    За 8 месяцев этого года грузоперевозки сократились на 18,5%, а пассажироперевозки - на 22,4%

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года в секторе железнодорожного транспорта Азербайджана объем грузоперевозок составил 11,6 млн. тонн, пассажироперевозок - 1,3 млн. человек.

    Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в данном секторе транспорта грузоперевозки сократились на 18,5%, а пассажироперевозки - на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В среднем погружено 464 вагонов, разгружено - 448 вагонов в сутки. В северном направлении проведено 19,1 тыс. тонн, западном направлении - 5,2 тыс. тонн, южном направлении - 2,3 тыс. тонн погрузочных работ в сутки. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi