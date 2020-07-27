В Азербайджане реконструируют оросительные каналы

В Азербайджане планируется реконструкция некоторых гидроузлов, коллекторов и оросительных каналов.

В Азербайджане планируется реконструкция некоторых гидроузлов, коллекторов и оросительных каналов.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы".

Реконструкции будут подвергнуты следующие объекты:

1. Главный Муганский канал

2. Канал Бозтепе

3. Канал Расуларх

4. Канал Гызыларх

5. Новый Южный Муганский канал

6. Старый Южный Муганский канал

7. Ответвление Нового Южного Муганского канала

8. Канал Сабир

9. Нижний Муганский канал

10. Канал Акуша

11. Тюрьянчайский правобережный канал

12. Тюрьянчайский левобережный канал

13. Канал Ханарх

14. Тертерчайский левобережный канал

15. Канал P-O

16. Канал Кехня Хангызы

17. Канал ЧТЗ

18. Канал Гызлыг

19. Канал R-15

20. Канал Юхары Зейхур

21. Бахрамтепинский гидроузел

22. Миль-Карабахский коллектор.