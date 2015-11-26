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    В Азербайджане реконструируется система электроснабжения железной дороги

    Работы на тяговых подстанциях будут завершены к концу 2016 года

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Руководство ЗАО "Азербайджанские железные дороги" придает важное значение переходу системы электроснабжения железной дороги к экономичной, отвечающей современным требованиям системе.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, сейчас проводятся поэтапные работы по переходу системы электроснабжения железной дороги в направлении Баку-Беюк Кесик к системе тягового электроснабжения переменного тока 25 Кв на четырех участках - Беюк Кесик-Гянджа, Гянджа-Уджар, Уджар-Гаджикабул, Гаджикабул-Баку.

    Уже построено 12 новых тяговых подстанций на станциях Беюк Кесик, Агстафа, Дюйерли, Алабашлы, Горан, Ляки, Мюсюслю, Сыгырлы, Гаджикабул, Алят, Локбатан и Кешля. Сейчас идут завершающие работы. В то же время продолжаются работы по установке опор, прокладке контактных проводов. Работы на тяговых подстанциях будут завершены к концу 2016 года.

    Отметим, что впервые в СССР электрификация железнодорожной линии была осуществлена в Азербайджане. В марте 1925 года начаты работы по электрификации железной дороги Баку-Сабунчу, которые продлились 14,5 месяцев. 26 июня 1926 года в известные нефтяные районы Абшерона - Сабунчу и Сураханы были запущены первые электрички. 

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