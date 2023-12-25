В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость увеличилась на 31%

С января по апрель текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 436 533 объекта недвижимости.

С января по апрель текущего года в Азербайджане зарегистрировано право собственности на 436 533 объекта недвижимости.

Как передает Report , со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Минэкономики, это на 31,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, из общего числа зарегистрированного имущества на первичную регистрацию пришлось 67 968, а на вторичную - 368 565.

За отчетный период более 49 тысяч из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 86 545 – квартиры, 290 306 – земельные участки, 2 904 – нежилые здания, 6 689 – нежилые помещения, 673 – имущественные комплексы и 88 - многоэтажные жилые дома. 91 029 оформленных в собственность объектов недвижимости расположены в Баку, остальные - в регионах.

За январь-ноябрь выдано 347 348 техпаспортов. Это на 32,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество ипотечных договоров, зарегистрированных за последний год, увеличилось на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и достигло 74 281.