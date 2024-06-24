В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась более чем на 32%

В январе-мае текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 154 337 прав собственности на недвижимое имущество, что на 32,45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае текущего года в Азербайджане было зарегистрировано 154 337 прав собственности на недвижимое имущество, что на 32,45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

За отчетный период из общего числа зарегистрированного имущества на первичную регистрацию пришлось 23 989 (15,5%), на вторичную - 130 348 (84,5%), что соответственно на 31,4% и 32,6% меньше, чем год назад.

За январь-май проведена государственная регистрация прав собственности на 24 355 частных жилых и дачных домов, на 34 094 квартиры, 91 749 земельных участков, 1 357 нежилых зданий, 3 345 нежилых помещений, 321 имущественных комплекса и 16 многоэтажных жилых домов.

За этот период 39 177 зарегистрированных прав собственности пришлось на Баку, а остальные - на регионы.

За 5 месяцев составлено 114 705 технических паспортов, зарегистрировано 29 311 ипотечных договоров.